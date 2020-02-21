الخميس 20 فبراير 2020

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري يوتيوب ، موعدنا اليوم مع بطولة كأس السوبر المصري ، حيث ننقل لكم تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك اليوم ، والتي تلعب علي ارض الامارات وسط حشود جماهيرية كبيرة من الطرفين . تنطلق مباراة “المارد الأحمر” الأهلي ونادي الزمالك، في السوبر المصري اليوم الخميس، الموافق 20،2،2020، في تمام السابعة مساء، الذي تبدأ وسط حماسة كبيرة من قبل جميع الجماهير، خصوصا بعدما فاز الزمالك على الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.



تنقل قناة أبو ظبي الرياضية عبر قناة " كلاسيكو العرب" على تردد 12226 عبر قمر النايل سات، وعبر القمر الأوروبي هوت بيرد على تردد 11747 ومعدل الاستقطاب العمودي " v" المباراة، وترددات القناة هي ترددات قناة أبو ظبي 2.

كما سوف تذيع قناة أون سبورت المصرية المباراة على تردد 10853 "H" أفقي، على القمر الصناعي نايل سات.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في السابعة مساء، ببطولة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام.

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الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك السوبر المصري يوتيوب