شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: عقوبات محتملة على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم احتمالية توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

وحقق الزمالك لقب السوبر المصري اليوم بعد فوزه على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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وقال فضل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البريمو المذاع على قناة «TEN»: «إذا أظهرت مراجعة المباراة تجاوزات في مباراة السوبر سيتم بالطبع توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك».

وأضاف: «تنظيم المباراة كان من قبل مجلس أبوظبي مع الاتحاد المصري، لكن عندما تحدث مشكلة نحاول السيطرة عليها لم أر كل شىء في التلفزيون، ولا أعرف ما حدث بالتفاصيل».

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وواصل: «لو هناك خروج عن النص من بعض اللاعبين ستكون هناك عقوبات، ما رأيته في الملعب كان خطأ، وكان يجب أن نسيطر ونحل لأن في الآخر هذه وجهة لمصر».