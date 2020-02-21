شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس من الذهب» لليفربول بنهاية الموسم في حالة الفوز دون هزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز بدأت النقاش بالفعل بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، فى حال تحقيقه لقب الدورى من دون أى هزيمة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدورى الأول له منذ 30 عاما، بعد أن وسع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتى إلى 25 نقطة، مع تبقى 12 جولة على نهاية الدورى.

ووفقا للصحيفة، فإنه أجرى مسؤولون برابطة الدورى الإنجليزى الممتاز، نقاشا «غير رسمى»، بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، فى حال تحقيق لقب الدورى من دون أى هزيمة.

وسبق أن منح الدورى الإنجليزى الممتاز كأسا ذهبية بالكامل، صغيرة الحجم، لنادى أرسنال، بعد تحقيقه لقب الدورى من دون أى هزيمة فى عام 2004، بالإضافة لكأس الدورى الأصلية، فضية اللون.

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ويطمح ليفربول للحصول على «الكأس الذهبية»، التى ستضيف مصدر فرحة إضافيا لجماهير النادى، بتحقيق بطولة استثنائية، بعد صيام 30 عاما.

وسيتوجب على ليفربول الصمود أمام 12 منافسا متبقيا بالدورى، وتجنب الهزيمة، كى يحقق إنجاز «الموسم المثالى»، من دون أى هزيمة فى 38 جولة.

ويحتاج ليفربول للصمود من دون أى هزيمة فى 7 مباريات مقبلة، لكسر الرقم القياسى بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، فى تاريخ الدورى، والبالغ 49 مباراة فى الفترة ما بين 2003 و2004.

ولم يهزم ليفربول فى الدورى منذ يناير 2019، عندما خسر بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتى فى مباراة قمة الموسم الماضى.

كما يسعى ليفربول لكسر الرقم القياسى بعدد النقاط فى الدورى، وهى 100 نقطة، الذى حققه مانشستر سيتى فى موسم 2017-2018.

وسيستطيع ليفربول تجاوز الـ100 نقطة بتحقيقه الانتصار فى 8 من مبارياته الـ12 المتبقية، ثم تحقيق تعادل إضافى واحد، ليصل للنقطة 101.