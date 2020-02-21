شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنسحب من مواجهة في كأس ديفيز بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الدولى للتنس، أن الصين انسحبت من مواجهة فى كأس ديفيز بسبب تفشى فيروس كورونا، مضيفا أن رومانيا ستتقدم للمجموعة العالمية نتيجة لذلك.

وأضاف الاتحاد الدولى على موقع التواصل تويتر، أن الفريق الصينى كان من المقرر أن يتوجه إلى رومانيا لخوض المواجهة الحاسمة، لكنه لن يتمكن من ذلك بسبب «زيادة القيود» جراء تفشى الفيروس.

وتابع: «ستتقدم رومانيا للعب فى المجموعة العالمية فى سبتمبر المقبل».

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى عدد الوفيات بسبب الفيروس فى البلاد ارتفع إلى 1868 حالة، وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 1886 ليبلغ إجمالى عدد المصابين 72436 شخصا.

على جانب آخر، أقر لاعب التنس النمساوى دومينيك تيم، المصنف الرابع عالميا والمرشح الأول للقب بطولة ريو دى جانيرو، بأنه بحاجة للتحسن قبل مواجهة الإسبانى خاومى مونار فى ثمن نهائى البطولة ذات الـ500 نقطة.

Advertisements

وتغلب تيم بصعوبة على البرازيلى فيليبى ميليجينى، المصنف 341 عالميا، بمجموعتين لواحدة 6-2 و4-6 و6-1.

وتأهل تيم لمواجهة مونار، المصنف 99 عالميا، الذى أطاح بالإيطالى سلفاتورى كاروسو، المصنف 97 عالميا، 7-5 و6-4.

وبخصوص آلام الركبة التى تعرض لها خلال المباراة واحتاج للتدخل الطبى، قال تيم: «أعتقد أن ركبتى ستكون بخير غدا، لازالت أمامى إمكانية للتحسن».

وأوضح: «بعض الأمور لم تعمل جيدا اليوم، أحتاج لرفع مستواى للمباراة المقبلة أمام مونار».

وأضاف: «خضت مباراة صعبة أمامه فى برشلونة وسأواجهه مجددا».

وسبق أن تواجه اللاعبان من قبل فى إبريل 2019، فى برشلونة، حيث لاقى صعوبات لبلوغ ربع النهائى.

ويأمل تيم، بطل ريو 2016، ووصيف البطل فى أستراليا المفتوحة الكبرى، فى حصد نقاط البطولة الـ500 ليصعد للتصنيف الثالث عالميًا.