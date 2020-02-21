شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يستعد لخوض المباراة رقم 1000 في مسيرته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد البرتغالى كريستيانو رونالدو لخوض المباراة رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، عندما يحل ضيفا مع فريقه يوفنتوس على سبال، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى الإيطالى «كالتشيو».
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو خاض حتى الآن 999 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 724 هدفا، بمتوسط 0.72 هدف في المباراة الواحدة، وقد غاب الدون عن آخر مباراة لليوفى أمام بريشيا، التي كان من الممكن خلالها بلوغ الرقم القياسى.
ولم ينجح في خوض 1000 مباراة في كرة القدم سوى 25 لاعبا فقط، وهم من أفضل وأشهر اللاعبين في الساحرة المستديرة.
ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن الدون البرتغالى خاض 835 مباراة مع الأندية، بالإضافة إلى 164 مباراة مع منتخب البرتغال، ليصل إجمالى عدد مبارياته إلى 999 مباراة.
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