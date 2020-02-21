شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش»: لست مكروهًا من جماهير «فيدرر» و«نادال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربى نوفاك ديوكوفيتش، أنه لا يشعر بالضيق لقلة الدعم الجماهيرى، عندما يواجه أبرز منافسيه روجر فيدرر ورافائيل نادال فى نهائى البطولات الكبرى.

ويقول خبراء إن اللاعب الصربى يشعر بالغضب والضيق من المساندة الجماهيرية الكبيرة لفيدرر ونادال عندما يتقابل معهما، لكن ديوكوفيتش قدم وجهة نظر مختلفة.

وأضاف ديوكوفيتش فى مؤتمر صحفى فى أكاديميته الخاصة للتنس فى العاصمة الصربية: «طالعت الكثير من التقارير التى تشير إلى أننى لاعب مكروه، لكنى لا أحمل هذا الانطباع خاصة خارج الملعب». وتابع: «حتى ولو كان هذا الأمر صحيحا لماذا أصب المزيد من الزيت على النار؟. لا أرغب فى استثارة المزيد من المشاعر السلبية. لا أحمل أى ضغينة للأشخاص الذين لا يشجعوننى. لا أشعر بالفخر ببعض اللحظات التى أفقد فيها أعصابى فى الملعب ولا أسيطر على مشاعرى».

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وأشار: «أقر دومًا بأننى أرتكب أخطاء وأسعى للتعلم منها. الإنسان يحصد ما يزرع ولا أرغب دائما فى توليد طاقة سلبية».

واعترف ديوكوفيتش بأن هناك بعض الأماكن التى يحظى فيها بمساندة أقل من أماكن أخرى.

وأردف: «الحقائق تقول إن معظم الجماهير تشجع فيدرر ونادال فى مواجهتى، لكن هذا الأمر يرجع إلى مكانتهما فى عالم التنس».

وشدد: «لا يعنى الأمر أن الجماهير تكرهنى كما لا يعنى أننى أسعى لقيادة صربيا للدخول فى صراع مع بقية العالم لأن جماهير قليلة تساندنى فى نهائيات البطولات الأربع الكبرى».