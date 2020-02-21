شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تجهيز رمضان صبحى لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود، تجهيز رمضان صبحى لمواجهة صن داونز، التى سيخوضها الفريق السبت ٢٩ فبراير على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، فى إطار مباراة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لتدعيم موقف الفريق قبل تلك المواجهة المرتقبة، التى يسعى المارد الأحمر خلالها لتحقيق فوز مريح لتأمين موقفه قبل خوض مباراة العودة فى جنوب إفريقيا مارس المقبل.

كان الجهاز الفنى قد استبعد اللاعب من حساباته خلال مواجهة الزمالك التى أقيمت مساء أمس «الخميس» على أرض ملعب استاد محمد بن زايد فى الإمارات فى السوبر المصرى.

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ويغيب رمضان صبحى منذ ديسمبر الماضى بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، وبالرغم من انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق، إلا أنه لايزال يحتاج لجرعات تأهيلية قبل المشاركة فى المباريات بصورة أساسية. فيما يحسم الجهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة موقف الفريق من خوض مباراة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يعتلى الفريق صدارتها بالعلامة الكاملة برصيد 45 نقطة.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر خاصة داخل النادى أن النية تتجه لدى الجهاز الفنى للموافقة على طلب التأجيل مراعاة لظروف الفريقين فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، خاصة أن الأهلى مقبل على مواجهة قوية أمام صن داونز السبت، بينما يواجه الزمالك الترجى فى البطولة نفسها، ويخشى الجهاز الفنى أن يتعرض اللاعبون للإجهاد، أو الإصابة، ولاسيما أن مواجهات القمة دائما ما تشهد قوة وإثارة كبيرتين بين لاعبى الفريقين داخل أرض الملعب، فضلًا عن أن موقف الأهلى فى الدورى مستقر، والفريق ليس بحاجة للمجازفة بخوض قمة الدورى، تحسبًا لتعرض أى لاعب للإصابة، وفى حال تأجيل مباراة الزمالك سيحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل، عقب عودة بعثة الفريق من الإمارات والتى مقرر لها اليوم «الجمعة» فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بقيادة خالد الدرندلى أمين الصندوق ورئيس البعثة، حيث غادرت البعثة إمارة أبوظبى بالإمارات فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى طريقها للقاهرة.

من جهة أخرى، عقد السويسرى رينيه فايلر جلسة سريعة مع لاعبى الفريق، عقب مواجهة الزمالك، أمس، شدد خلالها على ضرورة نسيان نتيجة مباراة الزمالك، وطى صفحة السوبر، والتركيز فى الملف الإفريقى، والمباريات المقبلة فى شهر فبراير الجارى، وطلب المدير الفنى من الجهاز الإدارى توفير عدد من مباريات صن داونز فى بطولة الدورى الجنوب إفريقى وأيضا البطولة الإفريقية للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق من أجل الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيل المناسبين. فيما طلب حسام عاشور خلال الجلسة من المدير الفنى منحه فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة، بعد أن ابتعد اللاعب عن المواجهات الرسمية سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، وأكد المدير الفنى للاعب أن مشوار الفريق لايزال طويلًا، وسيحصل على الفرصة فى الوقت المتاح له.