شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» ينتظر تأجيل القمة لحسم الاستعداد للترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت حالة الغموض الكبيرة من موقف مباراة القمة بين الزمالك والأهلى- المقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجارى، والمؤجلة من الجولة الرابعة، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الماضى، وفقًا للجدول الذى تم إعلانه قبل انطلاق الدورى المصرى- حالة من الارتباك داخل صفوف الزمالك بسبب مباراة الذهاب فى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقررة يوم 28 من الشهر الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وضع سيناريوهين عقب العودة من أبوظبى، بعد خوض السوبر المصرى أمام الأهلى.

Advertisements

السيناريو الأول هو أن مباراة القمة ستُقام فى موعدها يوم الإثنين المقبل، وفى هذه الحالة سيقوم «كارتيرون» بعمل جلسات استشفائية للاعبين، مع تدريبات لفك العضلات، دون خوض تدريبات بدنية أو فنية، وسيركز على الجلسات الفنية والنفسية مع اللاعبين، بالإضافة إلى أنه سيلجأ إلى إراحة بعض اللاعبين فى إطار عملية التدوير التى يتبعها المدير الفنى بسبب ضغط المباريات الكبير الذى يواجهه الفريق، حيث خاض الزمالك لقاء الإسماعيلى يوم 9 من الشهر الجارى، ثم رحلة سفر لخوض السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى يوم 14، ثم العودة إلى القاهرة لمدة 24 ساعة، ثم التوجه إلى دولة الإمارات لملاقاة الأهلى فى السوبر المصرى، الذى أُقيم مساء أمس، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، خصوصًا أن الزمالك يرغب فى الفوز بجميع البطولات التى يشارك فيها.

السيناريو الثانى هو تأجيل مباراة القمة لموعد لاحق، وهو الخيار الأفضل للمدير الفنى للأبيض، حيث سيقوم بإعطاء اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة السوبر المصرى، أمس، راحة من التدريبات لمدة يوم، ثم سيكون أمامه وقت كافٍ لإتمام عملية الاستشفاء قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجى فى دورى الأبطال، وتُعتبر هذه المواجهة ثأرية بالنسبة للترجى بسبب فوز الزمالك على بطل تونس والحصول على السوبر الإفريقى، وهو ما سيزيد من صعوبة اللقاء، بالإضافة إلى رغبة الزمالك فى الاستمرار بالبطولة الإفريقية، وهو ما جعل مجلس إدارة الأبيض يتحدث طوال الفترة الماضية عن ضرورة تأجيل مباراة القمة نظرًا لضيق الوقت بينها وبين مباراة الزمالك والترجى، وكذلك مباراة الأهلى وصن داونز.

وترددت أنباء عن أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة إلى غد 22 فبراير بدلًا من اليوم 21 من الشهر نفسه، وذلك لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله إلى القاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان مجلس أبوظبى قد حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة اليوم إلى القاهرة وفقًا للاتفاق الذى تم قبل مباراة السوبر، لكن الزمالك طلب تأخير العودة 24 ساعة، وهو ما لم يؤكده مسؤولو الزمالك أو مجلس أبوظبى بخصوص تأجيل عودة الزمالك وتغيير الحجز، وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يتخذ مجلس أبوظبى قرارًا رسميًا بتأجيل عودة الأبيض، كما لم يعلن مجلس الزمالك رسميًا طلبه تأجيل العودة.