شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يشتعل في المصري بعد رباعية المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب الشديد داخل النادى المصرى وجماهير بورسعيد، بعد الخسارة الكبيرة للفريق من المقاولون العرب بأربعة أهداف نظيفة فى دور الـ16 لكأس مصر لتشتعل الأجواء مجددًا فى النادى، وتتعالى الأصوات التى تطالب برحيل إيهاب جلال، المدير الفنى، والبحث عن مدرب جديد ينتشل الفريق من كبوته، فيما كشف مصدر داخل النادى عن توقيع عقوبات مالية كبيرة على اللاعبين، بينما تقررت مضاعفة العقوبة على الثنائى محمود وادى وفريد شوقى بسبب دخولهما فى مشادات مع الجماهير التى حضرت اللقاء، رغم محاولات أحد أعضاء مجلس الإدارة إبعاد اللاعبين عن الجماهير الغاضبة ومطالبتهما بدخول غرفة خلع الملابس، فيما التزم «جلال» الصمت، ورفض التعليق على الخسارة، لوسائل الإعلام، وبدا حزينًا للهزيمة.

وعقد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، اجتماعًا طارئًا، مساء أمس الأول، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يصدر القرار النهائى بشأن مصير «جلال»، بينما خرجت تسريبات تؤكد أن إدارة النادى استقرت على فتح باب التفاوض مع بعض المدربين، الذين وقع عليهم الاختيار لخلافة «جلال» فى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعلن النادى البورسعيدى عن القرار النهائى للجهاز الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان «جلال» قد طلب الرحيل عن النادى منذ فترة طويلة لرفع الحرج عن الإدارة، بعدما تراجعت نتائج الفريق، لكن الإدارة رفضت بداعى رغبتها فى منحه الفرصة لإعادة تصحيح الأوضاع.