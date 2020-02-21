شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقي نظيره السعودي بكأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2002 الذي يقودة ربيع ياسين، نظيره السعودى اليوم الجمعة في ثانى لقاءات المنتخبين بكأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقامة في السعودية. يبحث شباب الفراعنة عن الفوز الثانى بعد نجاحه في تحقيق فوز كبير على الجزائر في افتتاح مبارياته بالبطولة، وركز ربيع ياسين خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها بالمباراة فيما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة لتجهيزهم للمباراة، وكان ربيع ياسين قد عقد اجتماعا مع اللاعبين بعد تناول العشاء لمشاهدة مباراة الجزائر وأوضح ياسين للاعبين إيجابيات وسلبيات كل منهم وفى النهاية قدم شكره للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه في المباراة، وطلب منهم الالتزام بالتعليمات التي تطلب منهم والحذر من المنتخب السعودى الذي يخوض المباراة على أرضه، ويتطلع للفوز أيضا.

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