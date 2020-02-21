شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يطالبون «مجلس مصيلحي» بتقسيط العقوبات المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف اتفاقه مع فرق سموحة ووادى دجلة والحمام لملاقاتها وديا خلال معسكر زعيم الثغر المقرر انطلاقة يوم 27 فبراير الجارى، بينما يجرى اتفاقه على الودية الرابعة التي طلبها المدير الفنى لتجربة اللاعبين، كما قرر إقامة التجارب الودية بواقع مباراة كل 28 ساعة حتى يعتاد اللاعبون على ضغط المباريات خلال لقاءات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، كما فضل المدير الفنى إقامة المعسكر بقرية أفريكانو لتكون قريبة من ملعب برج العرب الذي ستقام عليه مباريات الفريق بالدورى لتجنب مشقة التنقلات داخل الإسكندرية، فيما تقرر التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من مجاراة كل المنافسين بالدورى، بجانب تجهيز البدلاء وذلك سعيا لإحداث تغييرات في تشكيلة الفريق، ويعكف طلعت يوسف حاليا على مراجعة التقرير الفنى الذي تم تجهيزه ويتضمن أداء كل لاعب بالفريق والسلبيات التي ظهرت على أدائهم لعلاجها خلال معسكر الفريق، بينما تقرر تجهيز عمر الميدانى لاعب الفريق ليحل بدلا من رزاق سيسيه الذي يغيب عن مواجهة الزمالك بناء على اتفاق الناديين بعدم مشاركة اللاعب في المباريات التي تجمع الزمالك مع الاتحاد.

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من ناحية أخرى طلب عدد من لاعبى الفريق من مجلس الإدارة تقسيط عقوبة خصم الـ٣٠ ألف جنيه التي وقعها المجلس عليهم عقب الخسارة أمام أسوان بالدورى، حيث أكد اللاعبون أن هناك عددا منهم لن يحصل على مستحقات إذا تم تطبيق العقوبة مرة واحدة.

من ناحية أخرى، تتواصل الجلسات بين محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفنى للفريق حول آخر مستجدات الاستعداد للدور الثانى، والبرنامج التدريبى الذي يحتاجه الفريق وتم الاتفاق على صرف المكافآت.

وفى سياق آخر ينتظر الجهاز الفنى الإعلان عن موعد انطلاق الدور الثانى لترتيب استعدادات الفريق، وتردد خلال الأيام القليلة الماضية وجود احتمال لتأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك في انطلاق الدور الثانى.