شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحدى بيراميدز في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فى الخامسة مساء الجمعة الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى مواجهة صعبة أمام بيراميدز ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تشهد أيضا ظهور تقنية الفيديو «VAR» لأول مرة فى مصر تمهيدا لاختبارها قبل الاعتماد بشكل رسمى، وتأتى تجربة تقنية الفيديو فى المباراة من اتحاد الكرة، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لبدء استخدام التقنية فى مباريات الدورى بداية من الدور الثانى. يدخل الإسماعيلى اللقاء بقيادة ديديه جوميز المدير الفنى رافعا شعار التحدى لرغبته فى تخطى العقبة الأصعب التى تواجه الفريق اليوم حيث يراهن على الحالة المعنوية المرتفعة عند اللاعبين بعد فوزه الغالى على الرجاء المغربى بهدف نظيف فى الدور قبل النهائى للبطولة العربية، وشدد جوميز خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين على ضرورة الحذر أمام المنافس الذى يضم كوكبة من اللاعبين المميزين.

على الجانب الآخر، يدخل بيراميدز الذى يقوده أنتى تشاتيتش المدير الفنى اللقاء بهدف الفوز ومواصلة المسيرة لرغبته فى المنافسة على اللقب، حيث يراهن الجهاز الفنى على الحالة الفنية المترفعة للاعبين، وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق التركيز على العرضيات التى تعتبر أحد أهم الأسلحة التى يعتمد عليها الفريق للتسجيل بجانب الاختراق من العمق، كما خصص المدير الفنى جزءا أيضا لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، ورفض المديرالفنى خوض الفريق أى مباراة ودية خلال الفترة الماضية خوفا من الإجهاد وتعرض اللاعبين للإصابات حيث فضل منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز الأخير على المقاولون العرب بهدفين للاشىء.