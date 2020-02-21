"مرتضى منصور" لـ "اتحاد الكرة" : مش هلعب مباراة القمة يوم 24 واضربوا دماغكم فى الحيط

أكد المستشار"مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أنه لن يلعب مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل 24 فبراير الجاري.
وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : أوجه رسالة إلى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة .. لن ألعب مباراة القمة يوم 24 واخبطوا رأسكم فى الحيط.
وأضاف : لو أردتونى أن ألعب مباراة القمة سأتى لكم بمركز شباب باشلوش" موضحا أن الأهلى لا يريد ان يلعب المباراة وذلك حفاظ على اللاعبين
كان الزمالك قد حقق لقب "السوبر" بعد فوزه على "الأهلى" بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما أمس ، بإستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى بدون أهداف.
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