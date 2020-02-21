محمد فضل: قمة الدوري في موعدها ..وعقوبات رادعة علي لاعبي "الأهلي"و"الزمالك" بسبب أحداث السوبر

أكد الكابتن "محمد فضل" عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين الذين خرجوا عن النص خلال مباراة السوبر.

وقال "فضل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الربيمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : إذا أظهرت مراجعة المباراة تجاوزات في مباراة السوبر سيتم بالطبع توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك

وتابع "عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة" : لو هناك خروج عن النص من بعض اللاعبين ستكون هناك عقوبات، ما رأيته في الملعب كان خطأ، وكان يجب أن نسيطر ونحل لأن في الآخر هذه وجهة لمصر

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وعن موعد مبارة القمة قال "فضل" : لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري ونريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية و الكرة المصرية صناعة ونريد تطويرها

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