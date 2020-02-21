قال الكابتن "أحمد حسام ميدو"، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي "مصر المقاصة"، أنه لم يقصد التقليل من مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحاته الأخيرة.
وتابع "ميدو" خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" : أعتقد أن الذي أوصل له الرسالة أوصلها بطريقة خطأ وفهم منها أني أقول إنه رجل فاضي، لكن ما كنت أقصده أنه مخلص ويعلي مصلحة الزمالك فوق مصلحته
وأضاف : الرسالة وصلت غلط" مؤكدًا على تقديره لـ"منصور" بصفته رئيس نادي الزمالك وعضوًا بالبرلمان المصري، موضحًا أن الخلاف بينهما خلاف في الرأي .
واختتم "ميدو" حديثه قائلا : بالتأكيد لدي خلاف إداري معه في بعض الأزمات ولو هو يريد أن يسمع مني سأذهب له إلى نادي الزمالك وسأقول له هذا بيني وبينه.
كانت هذه تفاصيل خبر "ميدو" لـ"مرتضى منصور": الرسالة وصلت غلط..لم أقصد أنك رجل فاضي ومستعد للتوضيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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