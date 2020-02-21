شن المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك،هجومًا حادًا علي قناة "أبو ظبي" ومعلق المبارة "عصام عبده"، بعد تتويج فريقه بالسوبر المصري على حساب النادي الأهلي، بملعب محمد بن زايد بالإمارات.
وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : كيف يتم قطع صورة أحمد مرتضى رئيس بعثة الزمالك أثناء تسليم الميداليات، وقناة أبو ظبي تعمدت ذلك
وأضاف : عيب يا يعقوب يا سعدي التحامل على الزمالك وبث تقارير ضد نادي الزمالك طوال الأسبوع الماضي وهذا لا يصح وأنتم أفسدتم السوبر
وأنتقد المستشار "مرتضي منصور" معلق المبارة "عصام عبده" بسبب تحامله خلال المباراة على الزمالك علي حد قوله ,معقبا : لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك إتكلم بأدب يا عصام يا عبده ,
كان الزمالك قد حقق لقب السوبر بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
رابط الفيديو من
كانت هذه تفاصيل خبر "مرتضى منصور": يهاجم قناة "أبو ظبي" والمعلق "عصام عبده" : "أفسدتم السوبر"..لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك إتكلم بأدب يا "عصام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.