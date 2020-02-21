شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال قبل الرحيل عن المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية رحيل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى ، عن مهمته مع الفريق البورسعيدى ، مع تولى طارق العشرى المهمة بدلا منه ، وتولى إيهاب جلال تدريب المصرى منذ ديسمبر 2018 ، حيث قاد الفريق أمام ساليتاس البوركينى ، وانتهت بالتعادل السلبى دون أهداف .

قاد فريق المصرى خلال 48 مباراة ، منذ توليه المهمة ، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى ، حقق الفوز في 22 مباراة ، و تعادل في 15 وخسر في 12 مباراة ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة .

اكبر هزيمة تلقاها الفريق تحت قيادته كانت 4/0 امام المقاولون العرب أمس في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر .

75 هدف سجلها لاعبى فريق المصرى في المباريات بقيادة جلال ، مقابل 53 هدفا هزت شباك الفريق البورسعيدى .

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قاد الفريق خلال الموسم في 28 مباراة ، فاز في 13 و تعادل في 6 وخسر في 9 ، من بينها 16 مباراة ببطولة الدورى .

ويحتل المصرى المركز العاشر بترتيب الدورى ، بعد أن خاض 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر في 6 خلال الموسم الجارى .

وأعلن مسئولي المصرى عن تولى طارق العشرى المهمة خلفا لإيهاب جلال ، وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.