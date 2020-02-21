شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. مصطفى محمد: الأهلى فريق كبير وركلات الترجيح حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مصطفى محمد، نجم نادي الزمالك، سعادته بالفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي، والتتويج بلقب السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

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وقال مصطفى محمد إنه سعيد للتغلب على فريق بحجم الأهلي في لقاء صعب ومعقد يساوى بطولة، موضحا أن ضربات الترجيح بها نسبة كبيرة من الحظ.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما استحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".