شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك "كهربا" لحظة دخوله ملعب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعالت أصوات جماهير الزمالك بالصافرات لحظة نزول محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى إلى ستاد محمد بن زايد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس وتوج الأبيض فيها بلقب السوبر المحلى.

شاهد كيف استقبلت جماهير الزمالك "كهربا" لحظة دخوله ملعب السوبر اضغط هنا

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

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وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما استحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".