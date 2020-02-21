الدكش يكشف رد كهربا على سخرية جمهور الزمالك وما فعله شيكابالا مع الأهلاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلي ضد الزمالك، والتي جمعتهما مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، والتى انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 43 فى بطولة السوبر المصرى، عددا من المشاهد يستعرضها لكم الدكش في الفيديو التالي -

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 43 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي

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وضم تشكيل الأهلى، كلاً من محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد – أشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريباً، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.