شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. شاهد انفعالات حازم إمام ومتعب أثناء ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرجات استاد محمد بن زايد انفعال محللي قناة استديو أون سبورت خلال تسديد ركلات الترجيح في مباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

واحتفل عماد متعب نجم الأهلي السابق بتصدي محمد الشناوي لتسديدة أشرف بن شرقي، فيما انفعل الثنائي حازم إمام وأيمن يونس نجمي الزمالك.

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رصدت عدسة "سوبر كورة"، رد فعل حازم إمام نجم الزمالك الأسبق عقب فوز الأبيض بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدية أبو ظبى بدولة الإمارات.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات ،قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما استحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".