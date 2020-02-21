شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. محمد هانى ينفجر بالبكاء بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في نوبة بكاء عقب خسارة فريقه لقب السوبر ضد الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، خاصة بعدما تسبب اللاعب في إهدار ركلة جزاء لفريقه كانت نقطة تحول في خسارة فريقه للقب.

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وحاول كارتيرون مدرب الزمالك تهدئة محمد هاني بعد حالة الحزن التي سيطرت عليه.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – احمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسئولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".