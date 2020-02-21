شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. سعد محمد مريض السرطان يحتفل بالسوبر ويتسلم ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل شيكابالا قائد الزمالك بتتويج فريقه بلقب السوبر على حساب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية، مع سعد محمد لاعب الفريق الأبيض والمصاب بالسرطان.

وسلمت اللجنة المنظمة لاعب الزمالك المريض بالسرطان ميدالية تكريمية على هامش تتويج الفريق الأبيض.

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وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات ،قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – احمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما استحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".