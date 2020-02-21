شاهد.. مكايدة من شيكابالا لجماهير الأهلى بعد السوبر

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جاء ذلك عقب قيام جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات المياه على لاعبي الفريق الأبيض فور الإعلان عن فوزه بالسوبر المصري.
واستفز الثنائي مشاعر جماهير الأهلي ولاعبيه ما ساهم في إشعال الفتنة داخل ملعب المباراة ودخول اللاعبين في اشتباكات عقب انتهاء المباراة اليوم.
وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وأليو بادجي من الأهلي.
شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.
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