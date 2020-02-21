شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. جماهير الأهلى تشتبك مع عبد الله جمعة بعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت جماهير الأهلي عبد الله جمعة لاعب الزمالك عقب خسارة فريقها لقب السوبر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

لمشاهدة اللقطة التى رصدتها عدسة سوبر كورة بين جمهور الأهلي وعبد الله جمعة اضغط هنا.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي

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وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات ،قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – احمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

أدار مباراة اللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.