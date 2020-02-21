شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. جمهور الأهلى يوجه رسالة مؤثرة لفريقه بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت جماهير الأهلي رسالة إلى لاعبيها خلال مباراة السوبر والتي خسرها فريقها في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، معلقة: "البطل حين يسقط مرة يرد الدين بطريقة مُرة".

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وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية ،محمود متولى، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجانى ساسى، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلي

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات ،قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجانى ساسى – احمد سيد زيزو، مصطفى محمد – اشرف بن شرقى ويوسف أوباما.

أدار مباراة اللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".