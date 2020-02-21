شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. أبو جبل يكشف الفرق بين السوبر الأفريقى والسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على تتويج فريقه بلقب على حساب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

قال أبو جبل أن السوبر الإفريقي والذي توج به فريقه على حساب الترجي أقوى من السوبر المصري.

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وحاول كارتيرون مدرب الزمالك تهدئة محمد هاني بعد حالة الحزن التي سيطرت عليه.

وتوّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية،محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسى، طارق حامد، فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من: محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، مصطفي محمد – اشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

أدار مباراة اللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".