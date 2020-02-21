شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر زملكاوى.. أحمد مرتضى منصور يحتفل فى ليلة التتويج بصورة مع كأس البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الأبيض فى السوبر المصرى، فى ليلة تتويج فريقه بكأس السوبر المصرى، بعد فوزه على النادى الأهلى فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

ونشر أحمد مرتضى منصور، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتقط عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، الصورة وهو يحمل كأس بطولة السوبر الماضى، فيما علق فى رقبته الميدالية الذهبية لفوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدى الأهلى، فيما اكتفى فى تعليقه على الصورة، بكتابة: "الحمد لله وحده.. الزمالك.. سوبر".





ويأتى هذا بعدما وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الأبيض فى السوبر المصرى، الشكر لجماهيره ولاعبيه عقب فوز فريقه على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

وكان قد قال أحمد مرتضى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عقب التتويج بالسوبر المصرى، أن لاعبيه يستحقون الشكر، مشددًا على أنهم حصلوا على بطولة من نادى قوى ومنافس كبير، قائلاً: "هارد لاك لجماهير الأهلى ولاعبيه، لاعبى الزمالك اجتهدوا ونالوا بطولة أمام منافس قوى".

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وأشار عضو الزمالك إلى أن التتويج بالسوبر المصرى يُعد البطولة الـ 11 الذى يتوج بها مع القلعة البيضاء، قائلاً: "هذا رزق ربنا يدمها نعمة" خاصة أن بطولة السوبر المصرى اليوم تأتى الثانية التى يحصل عليها الزمالك أمام الأهلى على نفس الملعب بستاد محمد بن زايد بأبو ظبى، بعد التتويج بالسوبر المصرى فى القمة التى جمعت القطبين على نفس الملعب عام 2017.

ويشار إلى أن الزمالك توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقد أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الأفريقى، وقال كارتيرون: "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة أطول، لكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة أمام الأهلى"، وأضاف كارتيرون، أن الروح القتالية هى سر الفوز على الأهلى، مبديًا رغبته فى تأجيل مباراة القمة، معلقًا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى".