شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: نجحنا فى إفشال الأهلى بالتسجيل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بالسوبر المحلى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح أمس.

وأوضح سامى الشيشيني في تصريحات تليفزيوينة لقناة أبو ظبي قائلاً: "تركنا للأهلي الاستحواذ في الشوط الأول وكان لابد من حرمان الأهلي من التسجيل ونجحنا في حصد هدفنا خلال مباراة الأهلي والهدف الأكبر هو التتويج بالسوبر، وهذا ما حدث في النهاية، وكنا نريد قتل اللقاء في الشوط الثاني ولكن هذا لم يحدث والحمد لله ربنا وفقنا في ركلات الترجيح، ولم نحتفل بالسوبر الإفريقي انتظرنا حتى نحصد السوبر المحلى".

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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وسجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلى.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.