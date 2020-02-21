مرتضى منصور يوجه رسالة هامة بشأن مباراة القمة المقبلة



قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أنه لن يلعب مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل 24 فبراير الجاري.



وجه مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة

الزمالك رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا :" لن ألعب مباراة القمة يوم 24 واخبطوا رأسكم في الحيط".تابع رئيس الزمالك:" لو أردتونى أن ألعب مباراة القمة سأتى لكم بمركز شباب باشلوش" موضحا أن الأهلى لا يريد ان يلعب المباراة وذلك حفاظ على اللاعبينتوّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.