أرسنال يعود بالفوز في أرض الإغريق وروما يحقق انتصار بصعوبة

حقق أرسنال الإنكليزي الفوز على مضيفه أوليمبياكوس اليوناني 1-صفر اليوم الخميس في ذهاب الدور 32 من منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وفي اثينا، انتظر أرسنال حتى الدقيقة 81 ليسجل له مهاجمه الفرنسي الكسندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد بعد لعبة مشتركة بين الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ وبوكايو ساكا.



وكان أرسنال بلغ نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي وخسر امام جاره تشيلسي في المباراة النهائية في باكو.



وفي مباراة أخرى، عاد بازل السويسري بانتصار كبير من أرض أبويل نيقوسيا القبرصي 3-صفر.



وسجل كل من الإيطالي راؤول بيترتا (16) وفالنتين ستوكير (53) والبرازيلي أرتور كابرال (66) ثلاثية الفريق السويسري.



وفرض النجم البرتغالي ديوغو جوتا نفسه نجما لمباراة فريقه ولفرهامبتون الانكليزي بتسجيله ثلاثية ليقوده الى فوز ساحق على اسبانيول الاسباني برباعية نظيفة.



وجاءت اهداف جوتا في الدقائق 15 و67 و81، واضاف مواطنه روبن نيفيش الهدف الاخر (52).



وحقق باير ليفركوزن الالماني فوزا قد لا يكون كافيا ضد ضيفه بورتو البرتغالي بطل اوروبا مرتين 2-1. سجل للفائز لوكاس الاريو (29) وكاي هافيرتس (57 من ركلة جزاء)، ورد بورتو عن طريق لويس دياز (73).



في روما، حقق نادي العاصمة الايطالية انتصارا صعبا في ملعب اولمبيكو على ضيفه غنت البلجيكي بهدف نظيف حمل توقيع الاسباني كارليس بيريز المعار من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة، بعدما وصلته الكرة من القائد البوسني ادين دزيكو الى داخل المنطفة على الجهة اليمنى فتابعها بيسراه على يمين الحارس توماس كامينسكي (13).



وهي المرة الاولى التي يشارك فيها ابن الـ22 عاما اساسيا مع روما منذ انتقاله بعدما دخل بديلا في آخر ثلاث مباريات في "سيري أ".



المصدر: وكالات