رياضة | كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعجب الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد الأسبق، بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأخير (4 – 3 ) بركلات الترجيح، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء اليوم الخميس.

وقال كارلوس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية «أعجبني مشهد المباراة بالكامل، ولكن حارس الزمالك هو الأفضل بالمباراة، لأنه تمكن من تصدى ركلتي جزاء».

كما أشاد كارلوس بلاعبي الأهلي خلال المباراة، مشيرا إلى أنهم جيدون للغاية.

ونجح الزمالك في الفوز بالسوبر بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 – 3 )، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.