رياضة | كاسيميرو يشيد بنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يشيد بنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد بزميله في الفريق الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي وأكد أنه ينضج في كل مباراة.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"أخبرت فالفيردي أنه سيكون واحداً من أفضل اللاعبين رقم 8 في العالم خلال العامين القادمين، أعتقد أنني كنت مخطئاً لأنه أصبح كذلك الآن، إنه يقدم موسم رائع وهو من أهم اللاعبين بالنسبة لنا وهو ينضج في كل مباراة".

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وأضاف:"إنه يبلغ 21 عاماً فقط، الأمر ليس سهلاً ولا يجب أن نضع الكثير من الضغوط عليه، لقد كنت في سنه وأعلم ما يدور في رأسه لكن أكثر ما يعجبني فيه أنه شخص هادئ ويحب الاستماع".



وعن مركز فالفيردي المفضل في ريال مدريد، قال كاسيميرو :"في رأيي إنه مناسب لمركز رقم 8 (بوكس تو بوكس) أكثر من مركز رقم 5 (ارتكاز)، قدرته الكبيرة على التسديد ولياقته البدنية يسمحان له باللعب من الصندوق إلى الصندوق".



واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً:"لهذا السبب اعتقد أن المركز رقم 8 يناسبه أكثر لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يلعب كلاعب وسط دفاعي لأنه يملك القدرة على اللعب في جميع مراكز خط الوسط لكن باعتقادي مركزه الثابت سيكون رقم 8 لأنه يسمح له باللعب بشكل عدواني دفاعياً وهجومياً".