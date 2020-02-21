الامارات | دبي تشهد اليوم تنظيم أول بطولة دولية للسباحة الفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تشهد اليوم تنظيم أول بطولة دولية للسباحة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مجمع حمدان الرياضي بدبي اليوم إقامة أول بطولة دولية للسباحة الفنية في الإمارات بمشاركة 160 سباحة ممثلات للإمارات ورومانيا وأذربيجان والمجر ومصر.كما ينظم اتحاد السباحة اليوم بطولة كأس الإمارات للسباحة فئة التحدي والتطوير للناشئين والعمومي بمشاركة 8 أندية. في جانب آخر يعقد غدا مجلس إدارة اتحاد السباحة إجتماعه الدوري في مجمع حمدان الرياضي برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد لمناقشة عدداً من الأمور الهامة والخاصة بالمنتخبات. وقال أمين عام الاتحاد عبدالله الوهيبي في تصريح صحافي إن الاجتماع سيشهد اعتماد برنامج مشاركات المنتخب في الفترة المقبلة ومنها دورة الألعاب الخليجية في الكويت، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الفنية للبطولات المحلية واعتماد الحساب الختامي لعام 2019. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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