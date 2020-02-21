الامارات | منتخب الشباب يطلب من ليبيا النقطة الرابعة في كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يطلب من ليبيا النقطة الرابعة في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 مع نظيره منتخب ليبيا، اليوم، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ضمن المجموعة الرابعة.

وأكد مدرب المنتخب، نيكولاوس لوكومبوداس، جاهزية كل اللاعبين لمواجهة اليوم المصيرية، مشيراً إلى أن الأبيض سيقدم مستوى أفضل من الذي قدمه أمام منتخب السنغال في المواجهة الأولى، والطموحات كبيرة لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم جزائري مكون من لطفي بوقواسه (ساحة)، وزرهوني عباس (مساعداً أول)، وفيصل القطاني من السعودية (مساعداً ثانياً)، وفيصل البلوي (حكماً رابعاً).