شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة في تعاقد دورتموند مع «الغول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمرور الأيام، يثبت لنا هذا الموسم أن المهاجم النرويجى الشاب إيرلنج هالاند، واحد من أفضل المواهب الشابة في العالم، وأن بوروسيا دورتموند الألمانى حقق مكسبا عظيما بالتعاقد معه قبل أسابيع، ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة.

تألق «الغول النرويجى» مجددا، عندما قاد فريقه للانتصار على باريس سان جيرمان، بنتيجة 2/1، في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، مسجلًا هدفين، ورافعًا رصيده لـ10 أهداف بالبطولة.

وأصبح هالاند اللاعب الثانى بالتاريخ، بعد الفرنسى كيليان مبابى، الذي يسجل 10 أهداف بدورى الأبطال، قبل بلوغ سن الـ20.

ولكن كيف استطاع دورتموند التعاقد مع المهاجم الشاب، وتوقيع عقد معه يمتد لعام 2024، في يناير الماضى، بالرغم من الملاحقة الشرسة من جميع أندية أوروبا الكبيرة.

ووفقا لصحيفة «ذا أثليتك»، دورتموند بدأ بالانتباه لهالاند منذ 2016، عندما كان يشارك مع منتخب النرويج للناشئين في بطولة ودية لمنتخبات أوروبا الشمالية.

تألق هالاند بالبطولة لفت انتباه دورتموند، الذي قرر متابعة اللاعب الشاب في مناسبات مقبلة عدة، لتقييم مستواه.

وأراد النادى الألمانى التوقيع مع هالاند، من نادى مولده النرويجى في 2018، ولكنه اختار اللعب مع ريد بول سالزبورغ النمساوى.

ووفقا للصحيفة، أرسل دورتموند كشافين لتقييم ومتابعة هالاند 28 مرة، وعين خبراء النادى لتقييمه مرات أخرى كثيرة عبر الفيديو.

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وعندما قررت إدارة النادى التعاقد مع هالاند، كان عليهم إقناع المهاجم الشاب بأن الانتقال لدورتموند هو أفضل خطوة يمكن للاعب اتخاذها في مسيرته.

غياب المهاجم الحقيقى في خط الهجوم، وتمتع الفريق بعناصر مساندة رائعة، مثل جادون سانشو وماركو رويس، كانا من عوامل إقناع دورتموند للاعب، خاصة أن كل الأندية المهتمة مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريد بول لايبزيغ، لديها مهاجمون على أعلى مستوى.

جاءت بعدها مرحلة «واتساب»، حيث حاول عدد من نجوم دورتموند إقناع اللاعب بالانضمام، بالتواصل معه على تطبيق التراسل الشهير.

وقاد هذه الحملة لاعب خط الوسط الدنماركى توماس ديلانى، الذي عرف نفسه للاعب، وبدأ بالتواصل معه وحثه على الانتقال بطريقة تحفيزية، حسبما أشارت الصحيفة.

وبالإضافة لمكان جاهز في خط الهجوم، وتقرب اللاعبين للشاب النرويجى، استخدمت إدارة دورتموند علاقتها بالشركة الرياضية «بوما» لحسم الصفقة.

واستخدمت الإدارة الرئيس التنفيذى لبوما، وهو مثل هالاند، نرويجى الجنسية، واسمه بيورن جولدن، وسبق له أن لعب مع نادى برين النرويجى، نادى هالاند الأول.

وقدم جولدن عرضا ضخما لهالاند من أجل التوقيع مع بوما وترك شركة نايكى، الراعى الرسمى له حاليا، في حال انتقاله لدورتموند، أحد أهم الأندية بالنسبة لبوما.

كما ساهمت العلاقة الجيدة بين إدارة دورتموند ووكيل أعمال اللاعب، المثير للجدل، مينو رايولا، بإتمام الصفقة.

على عكس علاقاته «المتوترة» بين بعض الأندية الكبيرة، مثل مانشستر يونايتد، يمتلك رايولا علاقة جيدة مع دورتموند، بنيت عند التوقيع مع الأرمينى هنريك مختاريان في 2013.

ومع هذه الاستراتيجية المعقدة، استطاع دورتموند التوقيع مع الموهبة الأقوى في العالم حاليا، وفقا للكثيرين، وقد يستمتع بإنجازات قادمة، تأتى بتألقه.