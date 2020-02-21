شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع «ألكانتار» بدلًا من بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن فريق يوفنتوس الإيطالى، يضع الإسبانى تياجو ألكانتار نجم وسط بايرن ميونخ، كبديل لفشل صفقة ضم الفرنسى بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ويرتبط اسم بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس نهاية الموسم، لرغبته في الرحيل عن «أولد ترافورد».

أشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة فشل التعاقد مع بوجبا في الصيف، فإن يوفنتوس سينتقل بدلاً من ذلك إلى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ تياجو ألكانتارا صاحب الـ 28 عاماً. ويرتبط تياجو ألكانتارا بعقد مع بايرن ميونخ ينتهى في يونيو 2021، ويرغب في الرحيل عن البافارى بعد 7 سنوات في ألمانيا.

ويجهز يوفنتوس الإيطالى عرضاً خيالياً من أجل التعاقد مع الدولى الفرنسى بول بوجبا صانع ألعاب مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وينوى تقديم عرض مغرٍ لمانشستر يونايتد للتعاقد مع النجم الفرنسى بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.