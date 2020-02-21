شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مبسوط بهروب كهربا والنقاز عشان ما يستحقوش الفرحة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر المحلى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
قال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى اللذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إن لاعبي الفريق الأبيض كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية مشيدا بالروح الرياضية العالية التي ظهروا بها في المباراة.
أضاف أمير مرتضى :" مبسوط بهروب كهربا وحمدى النقاز من الزمالك لأنهم لا يستحقوا الفرحة مع الفريق الأبيض" لافتا إلى أن كارتيرون المدير الفني لفريقه يبذل جهدا كبيرا ويعمل أكثر من 16 ساعة في اليوم.
توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
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