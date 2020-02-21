شكرا لقرائتكم تامر مرسى يوجه الشكر لبريزنتيشن على التنظيم المبهر للسوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر إلى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى والعاملين بالشركة، على المظهر الحضارى لمباراة السوبر المصرى التى أقيمت بأبو ظبى من الناحية التنظيمية والتى جمعت الأهلى والزمالك فى لقاء شهد تواجد 33 ألف مشجع.



تامر مرسى

وأكد تامر مرسى، أنه يشكر الشركة على المجهودات الكبيرة المبذولة لخروج مباراة السوبر المصرى والتى يتابعها الملايين والملايين داخل مصر وأفريقيا والدول العربية بهذا الشكل المميز، لتواصل الشركة نجاحاتها الكبيرة في الفترة الأخيرة في تنظيم المحافل الكروية الهامة وأهمها أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وحفل قرعة بطولة أمم أفريقيا وحفل الافتتاح والختام الذي أبهر الجميع.



بريزنتيشن

وطالب تامر مرسى من الشركة ضرورة مواصلة العمل الجاد داخل الشركة في الفترة المقبلة والمساهمة في إنجاح الرياضة بمصر في مختلف الألعاب الرياضية، سواء كرة القدم أو كرة اليد وغيرها من الألعاب والتى تحظي باهتمام جموع الشعب.