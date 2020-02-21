شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: تغييرات كارتيرون كانت سبب الفوز في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أجرى تغييرات مميزة في لقاء السوبر الذى فاز فيه على الأهلي بضربات الترجيح، موضحا أن تدخلات كارتيرون الفنية غيرت من شكل اللقاء وكانت سببا في خروج المباراة بالتعادل.

واضاف عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية، أن مدرب الزمالك أدار اللقاء بحنكة وذكاء، ووصل إلى النتيحة الذي ارادها منذ بداية المباراة، مشيرا إلي أن الأهلي لم يستطع تحقيق الفوز بسبب ضعف القوة البدنية والمهارية للانجولي جيرالدو، الذي كان نقطة ضعف كبيرة لدى الفريق الاحمر.

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واكمل البلدوزر، أن الزمالك استحق تحقيق اللقب السوبر اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .