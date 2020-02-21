شكرا لقرائتكم كهربا يٌلحق بالأهلى رقمًا سلبيًا فى تاريخ مباريات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألحق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بفريقه رقما سلبيا في تاريخ بطولة السوبر، التي خسرها الفريق الأحمر اليوم الخميس.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

وتلقى كهربا الذي نزل بديلا في الشوط الثاني بطاقة حمراء عقب نهاية اللقاء، وهي البطاقة الحمراء العاشرة في تاريخ البطولة التي انطلقت سنة 2001.

وبقي من نصيب لاعبي الأهلي 4 بطاقات حمراء يكون بها النادي الأعلى حصولا على البطاقات الحمراء في تاريخ السوبر.

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وأشهر حكام مباريات السوبر حتى الآن 10 بطاقات حمراء بواقع 4 للأهلى حصل عليهم كلا من وائل جمعة 2007 وأحمد السيد فى 2009 وسيد معوض فى 2010 ومحمود كهربا في 2020، وبطاقتين لثنائى الزمالك المعتز بالله "إينو" 2004 والتونسى وسام العابدى 2008، و4 بطاقات للرباعى تامر عادل لاعب المقاولون فى 2004 ومحمد يونس لاعب انبى.

واعتمد السويسري رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، وفي الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيري جونيور أجايي.

فيما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفي الوسط كلا من، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد.

خاض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.