شكرا لقرائتكم الجنايني: حصلنا على الموافقة الأمنية للعب قمة الدوري.. واتحاد الكرة هو من يدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم حصلوا على موافقة أمنية باقامة مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري ولا يوجد أمر يستدعي التأجيل. وقال الجنايني فى تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة". Advertisements أضاف: "لن نقوم بتأجيل مباراة القمة وان شاء الله الأهلى والزمالك سيتأهلوا لدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية". وعن لقاء السوبر قال: "التنظيم كان على أعلى مستوي من جانب الإمارات خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".

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