اخبار الرياضه

البراعم يستعرضون في افتتاح تحدي الجوجيتسو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البراعم يستعرضون في افتتاح تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو في نسختها السادسة، التي تستقطب مشاركات محلية وإقليمية من فئات الأطفال والأشبال والنساشئين، حيث تُقام منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد .

واستعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات في اليوم الأول مهاراتهم بحماس كبير لقي تشجيع الجماهير التي ملأت المدرجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البراعم يستعرضون في افتتاح تحدي الجوجيتسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا