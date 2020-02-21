شكرا لقرائتكم خبر عن البراعم يستعرضون في افتتاح تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو في نسختها السادسة، التي تستقطب مشاركات محلية وإقليمية من فئات الأطفال والأشبال والنساشئين، حيث تُقام منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
واستعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات في اليوم الأول مهاراتهم بحماس كبير لقي تشجيع الجماهير التي ملأت المدرجات.
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