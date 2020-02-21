منصور بن محمد يتوج الفائزات بطواف دبي النسائي للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزات بالنسخة الأولى لطواف دبي النسائي الدولي للدراجات، وذلك في ختام المرحلة الرابعة للطواف، بفندق هوليداي إن فاستيفال ستي دبي.

حضر الختام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ونورة الجسمي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، مديرة الطواف، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت المرحلة الأخيرة مشاركة 85 متسابقة مثلن 17 فريقاً من الفرق المشاركة في الطواف، وأحرزت البريطانية يوسي جارنر من فريق هيتك برودكاست النرويجي لقب الطواف في زمن 10:31:25 ثانية لمجموع مراحل الطواف، وجاءت في المركز الثاني البيلاروسية تاتسيانا شاراكوفا، وجاءت في المركز الثالث سماح خالد من فريق الإمارات.

وكانت المرحلة الرابعة والأخيرة للطواف أسفرت عن فوز نيكول ستيج ناننجا لاعبة فريق فان ايك سبورت في زمن 2:43:41 ثانية، فيما جاءت في المركز الثاني لتروا أميليا من فريق برك سبورتس، وجاءت في المركز الثالث اللاعبة كارملا كابرياني من فريق باسو الإيطالي.

وبالنسبة لقمصان المرحلة الرابعة، فقد نالت القميص الأحمر اللاعبة نيكول تيج ناننجا، فيما حصلت على القميص الأخضر اللاعبة لوسي جارنر، ونالت القميص الوردي اللاعبة أنابيل فيشر من فريق «جي بي آر»، والقميص الأبيض تحت 23 سنة، للاعبة دانيلا من فريق كولناجو.

وفي الترتيب العام لفردي الطواف، حققت فان دير لوسي المركز الأول برصيد 81 نقطة، وجاءت في المركز الثاني تاتسيانا شاركوفا برصيد 77 نقطة، ثم سماح خالد برصيد 67 نقطة.

وفي الترتيب العام للفرق نال فريق هيتك برودكست النرويجي المركز الأول، ونال المركز الثاني الفريق البيلاروسي مينسك سايكلينج كلب، وحل ثالثاً فريق أروماتيليا باسو الإيطالي.

وكان الطواف أقيم على مدار أربعة أيام بمسافة إجمالية بلغت 406 كيلومترات، ويقام على 4 مراحل بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم تضم في صفوفها 102 لاعبة، من بينهن فريق الإمارات.

وأكد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أنه لم يتوقع تحقيق الطواف هذا النجاح الكبير والخروج بهذه الصورة التي تليق برياضة الدراجات الإماراتية، مؤكداً أن جميع القائمين على الحدث أدوا ما عليهم.

وأضاف: «المنافسة كانت قوية للغاية بين جميع المتسابقين، وهو ما انتهى إلى تحقيق هذا النجاح الذي تحقق سواء من اللاعبين أو المنظمين وعلى رأسهم نورة الجسمي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، مديرة الطواف».

وعبرت نورة الجسمي عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، مديرة الطواف عن سعادتها بنجاح النسخة الأولى من الطواف، موجهة الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير واللامحدود للأنشطة الرياضية، كما وجهت الجسمي الشكر لكافة القائمين على الحدث وكل من أسهم في خروجه بالصورة المطلوبة التي تليق بمكانة رياضة الدراجات في الإمارات، مؤكدة أن النسخ المقبلة من الحدث ستشهد مزيداً من التطور في جميع المنافسات والمراحل.