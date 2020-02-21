شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تستعد لاستضافة أفضل دراجي العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شركة «نخيل» للتطوير العقاري، للترحيب بنخبة من أفضل الدراجين العالميين على هامش طواف الإمارات 2020، الذي ستنطلق فعالياته من «ذي بوينت» في «نخلة جميرا» في 23 فبراير.
وتشجع شركة «نخيل» التي ترعى القميص الأبيض للعام الثاني على التوالي،المقيمين وعائلاتهم والعامة، لزيارة «ذي بونيت» ومشاهدة انطلاقة الحدث الذي سيغطي مساحة 1،122 كيلومتراً على مدار سبعة أيام،كما أن «جزر جميرا»، أحد مجمعات «نخيل»،سيكون أيضاً جزءاً من طواف الإمارات،حيث سيمر الدراجون على كامل المشروع وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الحدث وذلك في 26 فبراير.
وقال سانجاي مانتشاندا الرئيس التنفيذي: تعكس رعايتنا للقميص الأبيض للعام الثاني على التوالي العديد من قيمنا في شركة «نخيل».
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