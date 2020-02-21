شباب الأهلي يدافع عن لقبه أمام بني ياس.. والجزيرة يلاقي الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تبحث 8 فرق اليوم وغداً عن كسب 4 بطاقات مؤهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حين يفتتح ربع النهائي اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين شباب الأهلي وبني ياس، بينما تضم الثانية الظفرة مع الجزيرة.

في المباراة الأولى، سيحاول شباب الأهلي استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، حين يخوض مواجهة صعبة أمام بني ياس على أرض ملعب خليفة بن زايد في العين في الخامسة والنصف مساء.

ويعول «الفرسان» على صلابة دفاعه وخبرة حارسه ماجد ناصر، ولم يشأ المدرب أروابارينا حسم مشاركة نجم الفريق البرازيلي ليوناردو الذي تأثر شباب الأهلي كثيراً بغيابه الطويل بسبب الإصابة، بينما سيكون الإسباني كوندي أمام اختبار خاص في مواجهة فريقه السابق والذي رحل عنه في يناير/‏كانون الثاني الماضي.

أما بني ياس الذي يعيش مراحل من الصعود والهبوط هذا الموسم، فسيحاول صنع المفاجأة الكبيرة بالتأهل إلى نصف النهائي على حساب الفريق البطل.

وتكمن قوة السماوي في جماعية الأداء، خاصة مع تواجد البرازيلي الأصل ريتشارد والعائد من الإصابة فواز عوانة، بينما سيأمل المدرب الألماني العجوز شايفر أن يتمكن رباعي الدفاع بقيادة ساشا من الحد من خطورة مفاتيح لعب المنافس، وبناء الهجمات المرتدة التي قد تساعد الفريق على خطف فرصة قد تكون كفيلة بتغيير مسار المباراة، رغم الغياب المؤثر للاعب المتميز سهيل النوبي الذي سيفتقده «السماوي» اليوم بسبب الإصابة.

وكان الفريقان قد التقيا في دوري الخليج العربي ذهاباً وانتهى اللقاء بفوز الفرسان بهدفين دون مقابل، علماً أنهما سيعودان ويلتقيان الأسبوع المقبل ضمن الجولة 17 من الدوري في الشامخة.

وستكون مباراة الجزيرة مع الظفرة أقرب إلى لقاء خاص بين فريقين يمنيان النفس بحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لأغلى البطولات، حين يلتقيان في الثامنة والنصف مساء اليوم على أرض ملعب بني ياس في الشامخة.

ويسعى الجزيرة أن تكون رحلته في مسابقة الكأس أكثر تميزاً، خاصة أن حسم اللقب سيكون رهن النتائج التي يحققها وليس بناء على نتائج الآخرين.

ويعول الفريق على قدرات هجومية مميزة بتواجد الهداف علي مبخوت والثلاثي الخطير عمر عبد الرحمن والبرازيلي كينو وخلفان مبارك الذي سجل هدف الانتصار على شباب الأهلي في المرحلة 16 من دوري الخليج العربي.

ويريد الجزيرة تأكيد التفوق على المنافس الذي فاز عليه 3 مرات هذا الموسم، (2-1 و1-صفر في ذهاب وإياب الدوري)، كما تغلب عليه 1-صفر، ضمن مسابقة كأس الخليج العربي، ليتضح تفوق فخر العاصمة الكبير على المنافس الذي فشل طوال المباريات الثلاث في تسجيل أي هدف في مرمى علي خصيف.

ولا يمكن الرهان على نتيجة مواجهات الدوري، خاصة أن المنافس أثبت علو كعبه وتميزه في الكأس في الموسم الماضي، حين بلغ النهائي الأول في تاريخه مع المدير الفني الحالي الصربي رازوفيتش، قبل أن يخسر أمام شباب الأهلي.

ويعتبر البرازيلي بيدرو أحد مصادر القوة والفعالية التهديفية في تشكيلة «الفارس»، بعدما سجل 9 أهداف في الدوري.

ويعتمد الفريق الأصفر على تميز الحارس خالد السناني، بينما سيأمل المدرب إشراك الأردني ياسين البخيت حتى يكون مصدر قوة في اختراق دفاع «فخر العاصمة»، إلى جانب اكتمال شفاء كل من جارديل وعبد الرحمن يوسف.