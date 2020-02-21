مغامرة أتالانتا.. وروعة لايبزيج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع كل من أتلانتا الإيطالي، ولايبزيج الألماني، قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما أكرم الأول وفادة ضيفه فالنسيا الإسباني 4-1، وانتزاع الثاني فوزا غالياً من مضيفه توتنهام الإنجليزي، في ذهاب ثمن النهائي.

وعلى ملعب «سان سيرو» في ميلانو، واصل أتالانتا مغامرته في مشاركته الأولى في المسابقة القارية العريقة، وبات على مشارف الدور ربع النهائي بفضل ثنائية للاعب وسطه الهولندي هانز هاتبوير (16 و62)، وأضاف السلوفيني يوسيب ايليسيتش (42)، والسويسري ريمو فرولر (57)، الهدفين الآخرين، فيما سجل الروسي دينيس تشيريشيف (66) هدف فالنسيا الوحيد.

وامتدحت الصحف الإيطالية، مغامرة أتالانتا الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: أتالانتا بقيادة المدرب جاسبيريني، يبهر الجميع، ويحقق فوزاً كاسحاً برباعية على فالنسيا.

وفي المباراة الثانية على ملعب «توتنهام هوتسبر» في لندن خرج لايبزيج بفوز من مواجهته الأولى أمام ناد إنجليزي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب على مضيفه توتنهام 1-صفر سجله الدولي تيمو فيرنر من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيج في المسابقة القارية الأسمى بعد موسم ما قبل الماضي، والأولى له في الأدوار الإقصائية، لكنه قدم في لندن عرضاً رائعاً وممتعاً، ووصلت نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول إلى 63% معتمداً على التمريرات القصيرة المتقنة.

وقال قائد توتنهام حارس المرمى الدولي الفرنسي هوجو لوريس الذي اختير افضل لاعب في المباراة بسبب التصديات الكثيرة التي قام بها «يجب أن نثني على أداء لايبزيج، إنهم فريق جيد جداً، ولديهم طاقة كبيرة، وليس من السهل مواجهتهم».