مارسيل كايزر : سنواجه فريقاً لايخسر بسهولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فترة التوقف كانت إيجابية بالنسبة له وللاعبين لإعادة ترتيب بعض الأمور الفنية، لافتاً إلى أنها المرة الأولى له منذ عودته لتدريب «فخر أبوظبي» يجد فيها الفريق مكتمل الصفوف في التدريبات، كما زاد إيجابية التحضيرات الفوز الرائع على شباب الأهلي في بطولة الدوري.

وقال: نعرف ما هو مطلوب منا أمام الظفرة في مباراة مهمة وستكون صعبة فهو فريق يقدم مستويات قوية وكسب الكثير من النقاط في الدوري ولا يخسر بسهولة، لكننا نمتلك الإمكانيات الفردية والجماعية اللازمة لتحقيق المطلوب في المباراة.

وكشف كايزر عن عودة محتملة للمهاجم البرازيلي كينو، وبالمقابل ستحرم الاصابة الثنائي سلطان الغافري والمغربي مراد باتنا من التواجد.

وأكد المدرب الهولندي أن طموح الجزيرة هو الفوز بلقب البطولة مثل كل الأندية المتواجدة في هذا الدور، وقال: هي بطولة ونحن على بعد مباراتين من الوصول إلى النهائي ونحن نرغب في أن نكون الطرف الفائز في المباراة النهائية كحال جميع الفرق الطامحة في الحصول على اللقب.

بدوره، أكد اللاعب الشاب هزاع سبيت خاطر أنهم كحال جميع الأندية في الدولة يضعون اهتماماً كبيراً ببطولة كأس رئيس الدولة ويعتبرون أن الفوز بها له مكان في القلب.