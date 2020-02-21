100 خيل تتنافس على ألقاب سباق الوصل في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي والراعي لسباقات الخيول في مضمار جبل علي، ينطلق السباق التاسع الذي يعد الأغنى والأكبر في روزنامة سباقات موسم المضمار الأصفر، ظهر اليوم، بمشاركة 100 خيل، ويبلغ مجموع الجوائز المالية مليوناً وستمئة ألف درهم، ويشتمل السباق على بطولتي جبل علي للسرعة وجبل علي ستيكس، وستكون البطولتان برعاية مميزة من شادويل وشادويل فارم، وأكدت اللجنة المنظمة للسباقات في مضمار جبل علي في المؤتمر الصحفي التاسع، اكتمال كافة ترتيبات سباق اليوم، وتم الإعلان عن مفاجآت كبيرة، أبرزها تقديم إسطبلات شادويل سيارتين لجمهور المضمار العائلي في سباق اليوم، و4 سيارات في السباقين المتبقيين، لتعويض الجمهور السباقات التي لم تجرَ خلال فترة التوقف.

سيكون الشوط الافتتاحي للسباق برعاية شركة الساحل للمقاولات ومسافته 1600 متر وجائزته 80 ألف درهم، وتتنافس على ألقابه 9 خيول، وهو شوط البطولة العربية المخصص للخيول العربية الأصيلة ضمن فعاليات تحدي سمو الشيخ حمدان بن راشد للخيول العربية، والخيول المشاركة في هذا الشوط هي أصلان الريف، وإيه إف الجاحد، وألحان الريف، وجوال الريف، ومرجانة الريف، وإيه إف رمز، وإيه إف الباهر، وإيه إف يطرق، وإس إس جلمود.

ويشارك في الشوط الثاني 14 خيلاً ويجرى سباقه برعاية الشعفار للاستثمار وجائزته 100 ألف درهم، ومسافته 1600 متر، وسيكون مع بقية الأشواط التالية مخصصاً للخيول المهجنة الأصيلة وأبرزها كرافينج وتالنتو بوما وجود ترب والمرعب وشرم وترينكارد والهدير وإنشانتينج مان والنادي.

أما الشوط الثالث فهو شوط السرعة القصوى لأن مسافته 1950 متراً وسيكون برعاية بنك الإمارات دبي الوطني وجائزته 90 ألف درهم، وتشارك فيه 14 خيلاً منها كوارتير فرانسيه وفلاج فيستفال وفرانز سكوبرت ولاست فويدج ورايت فلانك وكي بيد وموراي ريفر وكيب أوف إيجلز.

وستكون قمة الإثارة والندية في الشوطين الكبيرين الرابع والسادس لبطولتي جبل علي ستيكس وجبل علي للسرعة وسيكون الشوط الرابع الخاص ببطولة جبل علي ستيكس برعاية إسطبلات شادويل وجائزته 500 ألف درهم ومسافته 1950 متراً وتتنافس على ألقابه كوكبة من أقوى الخيول، هي شيفدوم للشيخ حشر بن محمد آل مكتوم وكونلوجن لدالكسي للسباقات وايرشفريدوم لوجن والتر وجست إيه بيني لمحمد خليفة البسطي ومارك أو أبروفال لسيد حشيش ومنتصرات لأحمد غليطة وهو بطل جبل علي ستيكس في الموسم الماضي، وسيدافع عن اللقب اليوم.

أما الشوط السادس الخاص ببطولة جبل علي للسرعة فسيكون برعاية مزارع شادويل وجائزته 500 ألف درهم ومسافته 1000 متر وهو شوط السرعة وسيكون الصراع محتدماً منذ الوهلة الأولى بين نخبة مميزة من الخيول القوية، وهي الكرامة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ودرمور لأبوظبي ريسينج وهاي أون لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ولافاسبين لمحمد خليل أحمد، وليدينج سبريت أيضاً لمحمد خليل، ونيفرلاند لفينيكس للتهجين.

ويستقطب الشوط الخامس برعاية كينلاند 15 خيلاً ومسافته 1400 متر وجائزته 125 ألف درهم، وأبرز خيوله راكز لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمطير وأبولو كيد لاتش وبي واتربيوشن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وباب البحرين لنقابة بورسلي، وبوادي وتشاينا.

ويرعى بنك دبي التجاري، الشوطين السابع والثامن. والخيول التي تتنافس على ألقاب الشوط السابع الذي تبلغ مسافته 1200 متر، وجائزته 100 ألف درهم هي ليثثام سينت وديزرت فروس وفي والكامل وبارفيه وتوبي واتصالات.

أما الشوط الثامن الذي يشكل مشهد مسك الختام في سباق الوصل، فتبلغ مسافته 1400 متر، وجائزته المالية 90 ألف درهم، والخيول المتنافسة على ألقابه أبرزها كاراجنسكي وسبيس بانديت وكوايت أنديفور وسولار شاور وزاجر وفوارق وسيكلن دانسر ورايج وفيث أند فورشن.

الحلواني: خدمات متكاملة

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أكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل أن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر يولي السباقات كل الاهتمام، وأوضح أن تعاون إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تهتم بالإعداد الجيد لسباقات الخيول في مضمار جبل علي بالمستوى الذي يرضي الطموحات ويلبي التوقعات ويحقق الأهداف المرجوة.

وقال: يسرنا أن نوجه عناية الجميع بأن المضمار يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق والتسهيلات الرائعة، فضلاً عن الهدايا والجوائز القيمة المرصودة من اللجنة بالتعاون مع الشركات الراعية.

130 جائزة و80 ألف درهم للجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في جبل علي عن رصد 130 جائزة للجمهور عبر السحوبات المجانية التي سيتم السحب عليها عبر الكوبونات التي توزع للجمهور عبر بوابات الدخول وتشتمل جوائز الجمهور على هدايا إلكترونية ومالية تبلغ 10 آلاف درهم ستوزع على 25 كوبوناً من كوبونات أصحاب الحظ السعيد وسيتسلم كل فائز 400 درهم وتجرى السحوبات خلال أشواط السباق وفي الختام.