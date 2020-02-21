6 أشواط ختامية لبطولة السلق للمحترفين والهواة السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً السبت في دورة المرموم بدبي، نهائيات بطولة السلق 2020، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث،والتي تشهد إقامة 6 أشواط لتحديد هوية الفائزين.وتشمل الأشواط الستة ، كلاً من شوطي الذكور والإناث لمسافة 1000 متر للمحترفين، وشوطي الذكور والإناث لمسافة 2500 متر للذكور والإناث، وشوطي الذكور والإناث لمسافة 2500 متر للهواة.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النهائيات تعد بتقديم أقوى المنافسات بالنظر للمستويات التي شهدتها التصفيات.من جانبه أكد جمعة المهيري رئيس لجنة بطولة السلق، اكتمال كافة الترتيبات من أجل إقامة اليوم الختامي الذي يتوقع أن يكون حافلاً.